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Sean SteurImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O Ajax vende Sean Steur por uma quantia astronômica

Mercado da bola
Ajax
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S. Steur

Sean Steur está prestes a fechar uma transferência sensacional para o Newcastle United, segundo o Algemeen Dagblad. O Ajax estaria praticamente de acordo com um valor de transferência que, incluindo bônus, pode chegar a cerca de 27 milhões de euros.

O meio-campista de 18 anos também chegou a um acordo de princípio com o clube da Premier League. Em Newcastle, um contrato de cinco temporadas já está pronto, o que significa que, após a conclusão das últimas formalidades, Steur se comprometerá com os Magpies até meados de 2031.

Espera-se que Steur deixe o campo de treinamento do Ajax em breve para viajar para a Inglaterra. Lá, estão programados, entre outros, o exame médico e as negociações finais antes que a transferência possa ser oficialmente concluída.

A iminente transferência é uma surpresa, já que por muito tempo se esperava que Steur ligasse seu futuro justamente ao Ajax. No início deste ano, ele ainda havia chegado a um acordo preliminar sobre um novo contrato com o então diretor técnico Alex Kroes.

No entanto, o talentoso meio-campista preferiu aguardar os planos esportivos do novo diretor técnico, Jordi Cruijff. As negociações subsequentes acabaram não resultando em uma renovação definitiva do contrato em Amsterdã.

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A situação criada chamou a atenção de vários clubes, que nas últimas semanas tentaram convencer o Steur a deixar o Ajax. O alto valor de transferência, porém, foi um obstáculo para muitos interessados, mas o Newcastle United mostrou-se disposto a ir longe para, ainda assim, concretizar a transferência.

Steur faz parte da base do Ajax há dez anos e teve sua grande chance na equipe principal na última temporada, sob o comando do técnico interino Fred Grim. O meio-campista disputou vinte partidas do campeonato na Eredivisie e marcou um gol (no “Klassieker” contra o Feyenoord).

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