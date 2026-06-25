O Ajax vende o talentoso Nick Verschuren por uma quantia modesta

Nick Verschuren está se transferindo do Ajax para o Sparta Rotterdam, segundo o jornal De Telegraaf. O zagueiro de 21 anos já passou pelo exame médico nesta quinta-feira e assinará contrato com o clube até meados de 2030, no estádio Het Kasteel.

Segundo o jornalista Mike Verweij, o Ajax receberá um valor fixo de 800.000 euros, que poderá chegar a 1 milhão de euros.

Além disso, o clube de Amsterdã negociou uma participação nos lucros em caso de revenda. No Johan Cruijff ArenA, Verschuren ainda tinha contrato até meados de 2028.

Verschuren passou por praticamente toda a formação de base do Ajax. No entanto, ele não chegou a estrear na equipe principal.

No entanto, Verschuren disputou cinquenta partidas pelo Jong Ajax. Na última temporada, ele deixou uma excelente impressão enquanto estava emprestado ao FC Volendam.

Verschuren também despertou o interesse do FC Groningen, mas optou por um contrato de vários anos com o Sparta.

O time de Roterdã precisava mesmo de um zagueiro central a mais. Tijs Velthuis foi vendido por 150.000 euros ao PEC Zwolle, enquanto o grande talento Marvin Young ainda pode sair.