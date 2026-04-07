“O Ajax vai terminar em sétimo lugar e perderá a vaga para as competições europeias”

O Ajax vai terminar até mesmo em sétimo lugar e perderá a vaga para as competições europeias. Todos os dias, apresentamos no Voetbalzone três afirmações sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. No último fim de semana, o Ajax sofreu uma derrota contra o FC Twente (1 a 2) e viu os Tukkers assumirem a quarta posição. Você acha que o Ajax vai cair ainda mais na classificação da VriendenLoterij Eredivisie e perderá a chance de disputar competições europeias? Deixe sua opinião nos comentários!

O Ajax jogou no último sábado em casa contra o rival FC Twente e não conseguiu somar nenhum ponto. A derrota levou a uma grande mudança na classificação da VriendenLoterij Eredivisie: o FC Twente ultrapassou o Ajax e está na quarta posição, o que dá direito à classificação para a Liga Europa.

Embora os amsterdenses, com 48 pontos, estejam apenas dois pontos atrás do FC Twente, o calendário restante do Ajax não é nada fácil. Após dois jogos fora de casa contra o Heracles Almelo e o NAC Breda, o Ajax terá que enfrentar, nas últimas três partidas, o campeão nacional PSV, o FC Utrecht e o sc Heerenveen. Os dois últimos citados estão em plena disputa pelas vagas nos play-offs para as competições europeias.

O Utrecht está na nona posição e tem um ponto a menos que o Sparta Rotterdam (41), que atualmente ocupa a última vaga nos play-offs. A equipe de Ron Jans é um verdadeiro pesadelo para o Ajax, que venceu apenas uma vez nos últimos cinco confrontos entre os clubes. Os jogadores de Utrecht também estão em boa forma e perderam apenas duas das últimas dez partidas no campeonato. Foram derrotas apertadas contra o PSV (4 a 3) e o Feyenoord (0 a 1).

Além do Utrecht, o Heerenveen também vem de uma sequência impressionante na VriendenLoterij Eredivisie. O clube da Frísia está invicto há cinco partidas consecutivas e ocupa a sétima posição na competição, apenas quatro pontos atrás do Ajax. No início desta temporada, a equipe de Óscar García não conseguiu vencer o Heerenveen, e o jogo terminou em 1 a 1 na Johan Cruijff ArenA. O Heerenveen pode selar o destino do Ajax na última rodada, no estádio Abe Lenstra, e enviar o clube para os play-offs.

Caso o Ajax chegue aos play-offs, o clube terá como foco a final da Copa, que será disputada no domingo, 19 de abril. O NEC enfrentará o AZ, que atualmente ocupa a sexta posição. O vencedor da Copa se classifica diretamente para a Liga Europa.

Dessa forma, o AZ pode evitar a fase de play-offs. A conquista da taça pelo time de Alkmaar pode, considerando os resultados recentes do clássico da Holanda do Norte, ser vantajosa para o Ajax, que venceu o AZ pela última vez em 2021.