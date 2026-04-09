Jorthy Mokio vai renovar seu contrato com o Ajax, conforme anunciou repentinamente o clube em seus canais oficiais. O meio-campista ficou convencido após conversas com Jordi Cruijff.

Por muito tempo, parecia que Mokio iria deixar o Ajax. O belga estava na mira de muitos clubes no exterior, incluindo o Manchester United.

Mokio tinha contrato até meados de 2027, o que obrigava o Ajax a vendê-lo neste verão para ainda lucrar com ele.

Agora, isso não é mais necessário. O belga de 18 anos vai assinar um contrato até meados de 2031 na Johan Cruijff ArenA.

Mokio e sua comitiva se convenceram em conversas pessoais com o recém-empossado diretor técnico Cruijff. O meio-campista está certo de que permanecer no Ajax é o melhor para seu desenvolvimento.

O Ajax contratou Mokio sem custos de transferência do KAA Gent no inverno de 2024. O jogador, que já disputou uma partida pela seleção belga, preferiu o Ajax em uma disputa de transferência com o PSV.

Nesta temporada, Mokio disputou 21 partidas da VriendenLoterij Eredivisie pelo time de Amsterdã. Ele marcou dois gols e deu uma assistência. Um dos dois gols foi marcado no clássico na Johan Cruijff ArenA (2 a 0).



