O Ajax se recupera com uma vitória por goleada sobre o Heracles Almelo

O Ajax derrotou o Heracles Almelo sem grandes dificuldades na noite de sábado. Os amsterdenses venceram por 3 a 0 no Estádio Asito, graças aos gols de Mika Godts e dois de Steven Berghuis, e mantiveram a vantagem com facilidade, apesar do cartão vermelho recebido por Takehiro Tomiyasu nos minutos finais.

No Ajax, Ko Itakura e Oscar Gloukh foram titulares, tirando o lugar de Sean Steur e Oliver Edvardsen, respectivamente. Wout Weghorst foi novamente escalado como atacante, enquanto Tomiyasu, já recuperado, começou no banco. Kasper Dolberg permaneceu no banco durante toda a partida. O Heracles contou, entre outros, com os ex-jogadores do Ajax Remko Pasveer e Naci Ünüvar.

O Ajax começou a partida com ânimo e teve chances logo no início por meio de Jorthy Mokio e Weghorst. Após um primeiro aviso com uma cobrança de falta de Berghuis, que foi defendida com maestria por Pasveer, o gol saiu aos dezesseis minutos. Godts aproveitou a hesitação de Pasveer e tocou a bola com elegância por cima do goleiro, que havia saído muito da linha: 0 a 1.

Menos de um minuto depois, o Ajax dobrou a vantagem. Weghorst atuou como ponto de apoio e serviu Berghuis, que finalizou com frieza após uma tabela. Com isso, o jogo já estava praticamente decidido, pois o Heracles não demonstrava inspiração.

Logo após o intervalo, o Ajax voltou a atacar com uma bela jogada. Após várias trocas de passes, a bola chegou a Berghuis, que aproveitou a hesitação de Pasveer e marcou o 0-3. Com isso, o Ajax parecia estar em vantagem contra o lanterna.

Mesmo depois disso, o Ajax continuou criando chances, e Weghorst e Godts acertaram a trave. O Heracles pouco conseguiu fazer em resposta, e o público em Almelo já parecia se resignar a mais uma derrota. A equipe do técnico Ernest Faber parecia impotente e sem confiança.

Nos minutos finais, o Ajax sofreu mais um revés quando o reserva Tomiyasu foi expulso com cartão vermelho, após intervenção do VAR, por derrubar Lequincio Zeefuik, que avançava em direção ao gol. Mesmo com dez jogadores, o Ajax conseguiu segurar o resultado sem problemas, garantindo assim pontos importantes na disputa por uma vaga nas competições europeias.