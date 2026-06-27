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Jordi Cruijff Marijn BeukerImago
Bart DHanis

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O Ajax rescinde o contrato de Marijn Beuker com efeito imediato

Ajax

O Ajax rescindiu o contrato de Marijn Beuker com efeito imediato, segundo informa o jornal Het Algemeen Dagblad.

De acordo com o analista do Ajax, Mike Verweij, estava previsto que se discutisse com ele sobre sua situação na próxima semana, mas agora isso já não é mais necessário.

O diretor de futebol constatou, de fato, “informações incorretas em seu currículo embelezado no LinkedIn”, como Verweij acrescenta. O Ajax considera isso uma grave falha da parte dele.

Além disso, Beuker é considerado corresponsável pelas contratações equivocadas da última temporada: Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh e James McConnell são citados nesse contexto.

No entanto, na manhã de sábado ainda não estava totalmente certo que ele iria deixar o Ajax. Ele havia sido contratado por recomendação do consultor do Conselho de Supervisão, Louis van Gaal, o que possivelmente lhe deu uma vantagem.

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Além disso, nas últimas semanas, choveu notícias da imprensa de Amsterdã. Beuker conseguiu contratar um jogador da base após o outro.


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