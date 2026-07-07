O Ajax recebe uma proposta oficial e pode vender o próximo jogador, depois de Sean Steur

O Trabzonspor apresentou uma oferta oficial ao Ajax por Ahmetcan Kaplan. É o que informa o jornalista especializado em transferências Yagiz Sabuncuoglu.

Kaplan ainda tem contrato em Amsterdã até meados de 2027, portanto, Jordi Cruijff terá que vendê-lo neste verão se quiser obter algum retorno financeiro com o zagueiro. Não se sabe exatamente qual foi a oferta do Trabzonspor.

Na última temporada, Kaplan já havia sido emprestado ao NEC, que também estava interessado em uma permanência mais longa do zagueiro. Uma proposta de compra definitiva foi apresentada ao Ajax, mas não atendeu ao preço pedido. Por isso, o NEC desistiu da negociação.

O Trabzonspor, que vendeu Kaplan ao Ajax em 2022 por nada menos que 9,5 milhões de euros, parece disposto a seguir em frente. Embora ainda não tenha sido alcançado um acordo, um valor de transferência em torno de 4 milhões de euros parece agora estar dentro das expectativas. Anteriormente, havia sido divulgado que o salário de Kaplan poderia representar um problema.

De repente, há muita movimentação em torno do Ajax no mercado de transferências, já que, no início do dia, a venda de Sean Steur já havia sido anunciada. O Algemeen Dagblad fala de uma transferência de 27 milhões de euros para o Newcastle United, que está prestes a ser finalizada.

O dinheiro que o Ajax está ganhando agora com a venda desses jogadores pode ser reinvestido por Cruijff no elenco para a próxima temporada. Assim, a contratação de Marc-André ter Stegen deve ser finalizada, assim como a de Daley Blind.

Além disso, o clube parece ainda manter uma pequena esperança na chegada de Dani Ceballos. O Real Betis está em melhor posição para contratar o meio-campista, que, entretanto, está ficando impaciente com a demora na conclusão do acordo.