O Ajax recebe sinal verde: o principal alvo embarca no avião com destino a Amsterdã

Marc-André ter Stegen está a caminho do Ajax, segundo noticiou o Marca na tarde desta sexta-feira. O goleiro finalmente resolveu suas questões fiscais com o FC Barcelona.

A transferência por empréstimo de Ter Stegen para o Ajax já está no ar há algumas semanas. De acordo com diversos meios de comunicação holandeses e espanhóis, todas as partes chegaram a um acordo.

No entanto, o alemão ainda não está na Holanda. Na verdade, na semana passada ele treinou “normalmente” com o time principal do FC Barcelona.

Mesmo assim, os torcedores do Ajax não precisam se preocupar. Segundo o Marca, a transferência não está em risco. Era preciso resolver “algumas questões fiscais” entre o Barcelona e Ter Stegen. Essas questões já foram esclarecidas.

Segundo o jornal espanhol, o Ajax pagará apenas 10% do seu salário de 20 milhões de euros. Esse valor pode aumentar caso sejam alcançados eventuais bônus por desempenho.

Ter Stegen recebeu agora luz verde do Barça. Ele viajará para Amsterdã o mais rápido possível para se juntar ao time do técnico Míchel.



