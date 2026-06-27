O Ajax quer rescindir o contrato de Marijn Beuker devido a “informações incorretas no LinkedIn”

O Ajax está analisando as possibilidades de se desfazer de Marijn Beuker, segundo informa Mike Verweij em nome do De Telegraaf.

De acordo com o especialista em assuntos do Ajax, uma conversa sobre sua situação será realizada na próxima semana. Nessa ocasião, a possibilidade de rescisão do contrato estará entre os assuntos a serem discutidos.

O diretor de futebol afirma que há “inverdades em seu currículo embelezado no LinkedIn”, como Verweij acrescenta. O Ajax leva isso muito a mal.

Além disso, Beuker é considerado corresponsável pelas contratações erradas da última temporada: Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh e James McConnell são citados nesse contexto.

No entanto, ainda não está totalmente certo que ele vá deixar o Ajax. Ele foi contratado por recomendação do consultor do Conselho de Supervisão, Louis van Gaal, o que pode lhe dar uma vantagem.

Além disso, nas últimas semanas, choveu notícias da imprensa de Amsterdã. Beuker vem conseguindo contratar um jogador da base após o outro.



