O Ajax permite que jogador com 246 partidas participe dos treinos

Joël Veltman está treinando com o Ajax, segundo informam, entre outros, a revista Voetbal International. O zagueiro de 34 anos, com 246 partidas pelo Ajax, mantém a forma física em Amsterdã após sua recente saída, sem custo de transferência, do Brighton & Hove Albion.

Veltman ingressou na base do Ajax em 2001 e integrou o time principal por um total de oito temporadas. Em 2020, transferiu-se para o Brighton por um milhão de euros. Ao longo de seis temporadas, Veltman disputou 191 partidas pelo clube inglês.

“Seis anos na Premier League foram um sonho. Sinto-me valorizado, mas gostaria de embarcar em uma bela aventura. É emocionante ver o que está por vir, mas a chama ainda arde com toda a força”, disse Veltman ao deixar o clube da Premier League.

Veltman, agora sem vínculo, busca um novo clube, enquanto mantém a forma no Jong Ajax. Já houve consultas da Alemanha e da Espanha, e um retorno à Holanda também é uma opção séria.

O experiente jogador desmentiu recentemente os rumores sobre um retorno ao Ajax. Sua esposa, Naomi, não gostaria de voltar para Amsterdã, mas, segundo o ex-jogador do Ajax, isso é um completo absurdo.

“Sobre mim, vocês podem escrever o que quiserem, que eu sou o maior preguiçoso. Isso tudo não me importa nem um pouco. Já houve muitas coisas às quais nunca reagi. Mas se forem escrever sobre minha esposa ou meus filhos”, disse Veltman, indignado, em entrevista ao SEG Stories.

Em meados de junho, Veltman reagiu com cinismo nas redes sociais ao boato persistente de que sua esposa não gostaria de voltar para o Ajax. “Hahahahahaha e eu sou o Papai Noel. Notícia falsa.”