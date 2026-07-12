O Ajax perde definitivamente a chance: Yann Sommer segue carreira na Bélgica

Yann Sommer encontrou um novo clube. O goleiro de 37 anos, que estava sem contrato após deixar o Inter, dará continuidade à sua carreira no Club Brugge. A notícia foi divulgada por Sacha Tavolieri e Fabrizio Romano.

Sommer defendeu o gol do Inter nos últimos três anos. Lá, seu contrato não foi renovado, o que o deixou sem clube desde 1º de julho.

Agora, ele chegou a um acordo com o Club Brugge. Segundo Romano, ele assinará na Bélgica um “contrato de curto prazo”, provavelmente de um ano.

O especialista italiano no mercado de transferências acrescenta que Sommer tinha várias ofertas em mãos. Entre elas, algumas da Espanha, mas, no fim das contas, ele optou pelo Club Brugge.

No clube belga, ele será o goleiro titular. Nos últimos anos, essa posição era ocupada por Simon Mignolet (38), mas ele encerrou a carreira neste verão.

Nos últimos três anos, Sommer defendeu a meta do Inter 139 vezes. Além disso, o suíço soma 94 convocações pela seleção de seu país, mas não joga uma partida internacional desde o Euro de 2024.

No mês passado, o jornal La Gazzetta dello Sport noticiou que o Ajax também havia demonstrado interesse em Sommer. No entanto, o time de Amsterdã está agora perto de contratar outro goleiro experiente: Marc-André ter Stegen.