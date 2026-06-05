De acordo com o jornal irlandês The 42, o Ajax estaria em fase avançada de negociações para a contratação do atacante Michael Noonan, do Shamrock Rovers. O jornal informa que o jovem talento de 17 anos está decidido a se juntar ao clube de Amsterdã.

Noonan já havia sido associado ao TSG Hoffenheim, que pretendia contratá-lo do clube irlandês por dois milhões de euros.

Durante o fim de semana prolongado, o atacante esteve em Amsterdã, onde visitou o De Toekomst. Noonan teria ficado impressionado com o plano que o Ajax lhe apresentou e com as instalações que lhe foram mostradas.

Segundo fontes, as negociações entre o Ajax e o jovem estão em fase avançada. Restam apenas os últimos detalhes a serem acertados antes que Noonan possa se tornar oficialmente um jogador do Ajax.

Não se espera que ele se junte imediatamente ao time principal do clube de Amsterdã. Primeiro, ele precisa ganhar experiência no Jong Ajax, na Keuken Kampioen Divisie.

Noonan, de 17 anos, disputou 18 partidas nesta temporada na Premier Division irlandesa, marcando três gols. Na Conference League, ele jogou apenas 80 minutos e não marcou nenhum gol.

Em 2024, aos 16 anos, ele fez sua estreia contra o Bohemians. Noonan entrou como reserva nos acréscimos da partida fora de casa, vencida por 1 a 3.