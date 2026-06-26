O Ajax já garantiu definitivamente sua segunda contratação do verão

O Ajax contratou Jano Monserrate. O meio-campista do Atlético de Madrid está atualmente em Amsterdã e assinará contrato até meados de 2030, segundo informam o Voetbal International e o Marca.

Na quarta-feira, o AS e o Marca já haviam noticiado que o Ajax estava em negociações avançadas para a contratação de Monserrate. Agora, o acordo está fechado.

Monserrate ainda tinha mais um ano de contrato na capital espanhola, onde estreou na equipe principal na última temporada. Ele disputou duas partidas pelo Atlético 1.

Monserrate, de 20 anos, é um meio-campista ofensivo que já defendeu a seleção sub-19 da Espanha.

Presume-se que Monserrate seja uma escolha do diretor técnico Jordi Cruijff. O dirigente possui uma forte rede de contatos na Espanha, onde cresceu e, posteriormente, trabalhou por muitos anos.

Não se sabe exatamente quanto o Ajax pagará ao Real Madrid pelos serviços do meia. Ele é, depois de Fouad Zahouani, a segunda contratação de Cruijff neste verão.