O Ajax encerrou o exercício fiscal de 2025/2026, apesar de uma temporada esportivamente decepcionante, com lucro líquido de 2,0 milhões de euros, segundo mostram as contas anuais que o clube de Amsterdã publica nesta sexta-feira. Isso representa uma melhora de nada menos que 39,3 milhões de euros em relação a um ano antes, quando o Ajax ainda registrava um prejuízo líquido de 37,3 milhões de euros.

A receita líquida do Ajax subiu 10,2 milhões de euros, para 188,3 milhões de euros, um aumento de seis por cento. Segundo o clube, esse crescimento se deve principalmente aos prêmios europeus mais altos pela participação na Champions League, enquanto o Ajax havia disputado a Liga Europa uma temporada antes.

Ao mesmo tempo, os custos também seguiram em alta. As despesas operacionais aumentaram 9 milhões de euros, para 206,5 milhões de euros, entre outros motivos por maiores gastos salariais no futebol profissional devido à participação na Champions League e por uma série de contratempos financeiros pontuais.

Chama a atenção o fato de o diretor-geral Menno Geelen abrir mão de um bônus por iniciativa própria. Segundo o relatório anual, o conselho fiscal lhe concedeu uma parte considerável do bônus máximo possível de 125.000 euros, mas Geelen decidiu não fazer uso disso.

"As metas pessoais e organizacionais acordadas foram atingidas", disse Geelen. "Mas considerei que isso, na temporada passada, não compensava os resultados esportivos muito decepcionantes e as trocas de treinador que ocorreram sob minha responsabilidade final."

O Ajax cita, entre outros pontos, a compensação aos torcedores após a partida interrompida contra o FC Groningen e a demissão do técnico principal durante a temporada. Com isso, o resultado operacional ficou em 18,2 milhões de euros negativos, contra 19,4 milhões de euros negativos no exercício fiscal de 2024/2025.

O fato de o Ajax finalmente voltar a fechar o ano no azul se deve às movimentações no mercado de transferências. As vendas de, entre outros, Jorrel Hato ao Chelsea, Brian Brobbey ao Sunderland e Kenneth Taylor à Lazio renderam, juntas, um resultado de 65,5 milhões de euros com vendas de jogadores.

Após a dedução de 38,8 milhões de euros em amortizações sobre valores de transferências, restou um saldo positivo de transferências de 26,7 milhões de euros. Um ano antes, esse saldo ainda era de 31,0 milhões de euros negativos, fazendo com que o Ajax registre uma melhora de 57,7 milhões de euros nesse item.

Esportivamente, a temporada foi consideravelmente menos bem-sucedida. O Ajax terminou em 32º na fase de liga da Champions League, caiu antes do mata-mata e ficou em quinto lugar na Eredivisie, garantindo depois, via playoffs, uma vaga para a segunda fase classificatória da Conference League.

Para o exercício fiscal de 2026/2027, o Ajax espera que a participação na Conference League em vez da Champions League pressione a receita, motivo pelo qual o clube segue apostando no controle de custos e na disciplina financeira.

As grandes transferências concretizadas após 1º de julho de, entre outros, Sean Steur para o Newcastle United e Mika Godts para o Paris Saint-Germain, no entanto, darão um enorme impulso ao próximo resultado.