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Ajax Johan Cruijff ArenAImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

"O Ajax está trabalhando arduamente para contratar um grande talento português"

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O Ajax pretende reforçar-se novamente com jovens talentos e está de olho em Martim Ribeiro, segundo o Ajax Showtime. O atacante de 15 anos do Sporting de Lisboa é considerado um dos maiores talentos de sua geração e ocupa uma posição de destaque na lista do clube de Amsterdã. O clube está atualmente analisando as possibilidades de trazê-lo para a Holanda assim que ele completar 16 anos.

Ribeiro, nascido em 2010, joga oficialmente na categoria Sub-16, mas já atua tanto no Sporting quanto na seleção de Portugal pelas equipes Sub-17. Com isso, ele está sistematicamente à frente de seus colegas da mesma faixa etária e confirma seu status de grande talento.

Segundo o Ajax Showtime, o centroavante é conhecido como um atacante ágil e habilidoso, com um forte pé direito.

O clube de Amsterdã já vem atuando ativamente no mercado internacional de jovens talentos há algum tempo, com forte foco em países como Bélgica, França, Portugal e Espanha. No último inverno, Samory Koné foi contratado do Anderlecht. No entanto, devido a questões administrativas e a uma lesão, ele ainda aguarda seus primeiros minutos pelo clube.

Koné se junta inicialmente ao Ajax Sub-16, mas a expectativa é que ele avance rapidamente. Afinal, no Anderlecht ele já jogava no Sub-18. O Ajax costuma adotar essa abordagem com jovens talentos que já apresentam vantagem.

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Também no verão passado, o Ajax marcou presença no mercado internacional. Eloi Gómez Saus, Roméo Garnier e Marvyn Muzungu foram então contratados, respectivamente, do FC Barcelona, Paris Saint-Germain e AJ Auxerre. O clube continua, assim, a investir em uma base de formação ampla e talentosa.

Além de Ribeiro, o nome de Adam Ayari também é mencionado em Amsterdã. O francês de 18 anos tem contrato prestes a expirar com o Paris Saint-Germain e também está na mira do clube. Com isso, o Ajax parece manter novamente várias opções em aberto para o futuro.

A primeira contratação para a próxima temporada já está garantida para o Ajax com a chegada de Quincy Nelisse, do Sparta Rotterdam. O atacante de 14 anos se junta ao Ajax Sub-16 e preferiu o clube ao Feyenoord e ao PSV. O Ajax espera contratar mais jovens talentos nos próximos meses.

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