Míchel teve de rir na quinta-feira quando lhe perguntaram sobre Marc-André ter Stegen na Ziggo Sport. O treinador do Ajax não pode negar que existe interesse no guarda-redes do Barcelona.

«Essa notícia é do conhecimento de todos», disse Míchel com um sorriso no rosto, pouco antes do encontro europeu com o FK Vojvodina. «É um jogador no qual temos interesse. Mas ele ainda não está cá.»

«A única coisa que posso dizer é que estou satisfeito com os guarda-redes que estão cá. Continuo a trabalhar para melhorar o Ajax. Sobre as transferências, Jordi Cruijff sabe do que precisamos», explicou o treinador, passando a bola ao diretor técnico do Ajax.

O Ajax quer garantir Ter Stegen por empréstimo junto do Barcelona, cobrindo uma parte do salário. Devido a problemas fiscais, porém, ainda não foi assinado qualquer acordo de empréstimo entre os dois clubes.

O Mundo Deportivo noticiou na terça-feira que o Ajax está a começar a perder a paciência com Ter Stegen. Por outro lado, existe a esperança de que o guarda-redes alemão (34) acabe por ser apresentado em Amesterdão em breve.

«Vamos procurar as melhores opções possíveis para o Ajax. E estou satisfeito com o plantel que temos neste momento», afirmou Míchel, mostrando muita confiança nos jogadores que iniciaram a nova temporada.