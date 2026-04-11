O Ajax entra em campo com um meio-campo bastante surpreendente contra o Heracles

O Ajax enfrenta o Heracles Almelo neste sábado, time que ocupa a última posição na tabela da Eredivisie e precisa urgentemente de pontos. A escalação do time de Amsterdã já foi divulgada pelo técnico Óscar García, que escalou Ko Itakura, recuperado de lesão, como titular pela primeira vez desde 17 de janeiro.

Maarten Paes é alvo frequente de críticas, mas continuará defendendo o gol do Ajax contra o Heracles. Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) são os laterais, com Josip Sutalo e Youri Baas formando a dupla de zagueiros centrais. Takehiro Tomiyasu está de volta após se recuperar de uma lesão e ficará no banco.

Jorthy Mokio assinou na quinta-feira um novo contrato com o Ajax e espera poder associar a isso uma boa atuação em Almelo. Itakura retorna ao time titular como meio-campista, enquanto Oscar Gloukh recebe uma nova chance como camisa 10. Sean Steur vai para o banco.

Steven Berghuis volta a jogar na sua posição habitual de ponta-direita, com Mika Godts encarregado de criar perigo pela esquerda. Wout Weghorst, que marcou contra o FC Twente, é o líder do ataque do Ajax contra o seu antigo clube.

Escalação do Heracles Almelo: a ser divulgada

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Itakura, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts