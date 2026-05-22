A final dos play-offs entre o Ajax e o FC Utrecht será disputada no domingo, às 12h15, segundo informou Mike Verweij, do De Telegraaf.

O Willem II anunciou na sexta-feira que os torcedores poderão, afinal, viajar para Volendam no sábado para a final dos play-offs de promoção e rebaixamento. “Esse é o resultado de uma consulta entre a KNVB, todos os clubes envolvidos e o triângulo local do município de Edam-Volendam”, escreve Verweij em nome do De Telegraaf.

Devido a essa decisão, o horário de início da final em Volendam foi alterado. O pontapé inicial estava originalmente marcado para as 20h, mas foi antecipado para as 16h30. Tudo isso para tornar a situação dentro e ao redor do Kras Stadion mais controlável.

A mesma intenção foi posteriormente expressada para a final dos play-offs para o futebol europeu entre o Ajax e o FC Utrecht. “A intenção é que os torcedores de Utrecht também possam estar presentes, mas isso ainda precisa ser definido definitivamente. Esse jogo também será antecipado”, escreveu Verweij na sexta-feira. Agora, a bola vai rolar definitivamente a partir das 12h15.