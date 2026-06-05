"O Ajax deixa Godts sair por uma quantia relativamente baixa"

O Bayern de Munique tem Ismael Saibari no topo da lista de desejos, mas o PSV não pretende simplesmente aceitar a transferência. Segundo Christian Falk, do BILD, o preço pedido pelo clube de Eindhoven está bem acima do valor que o grande clube alemão está disposto a pagar. Isso pode ter consequências para o Ajax, já que o Bayern vê Mika Godts como uma alternativa mais barata.

Falk conta em seu canal no YouTube que o Bayern está decidido a contratar Saibari. “Ouvi dizer que o Bayern de Munique fez uma oferta de 48 milhões de euros”, diz o especialista em transferências, que sabe que já há conversas em andamento entre os dois clubes.

O PSV, porém, não considera esse valor suficiente. Falk afirma que o clube de Eindhoven sabe que o Bayern estava disposto a ir muito além por Anthony Gordon, que se transferiu do Newcastle United para o FC Barcelona.

“O Bayern queria pagar cerca de 60 milhões de euros por Gordon”, segundo Falk. “Por isso, o PSV diz agora: se esse valor estava disponível, então queremos o mesmo para Saibari.” Segundo Falk, o Bayern já teria chegado a um acordo em grande parte com o próprio jogador.

No entanto, um acordo entre o PSV e o Bayern ainda não está garantido. Os clubes ainda estão discutindo o valor da transferência, enquanto o exame médico também precisa ser agendado caso o negócio realmente se aproxime.

Caso Saibari acabe não sendo viável, isso pode ter consequências para o Ajax. Mika Godts também está na lista de Munique, embora não seja considerado a primeira opção no momento.

“Godts é uma alternativa para o Bayern”, diz Falk. “Ele não é tão cotado quanto Saibari, embora tenha feito uma temporada muito forte. Além disso, ele é mais barato: o Ajax o deixaria sair por cerca de 35 milhões de euros.”

Se o PSV e o Bayern chegarem a um acordo sobre Saibari, isso resultará em um novo recorde de transferência de saída em Eindhoven. Atualmente, esse recorde pertence a Cody Gakpo, que foi para o Liverpool por 42 milhões de euros mais sete milhões de euros em bônus.