O Ajax chega a um acordo verbal com o atacante da Juventus

O Ajax chegou a um acordo verbal com Diego Pugno, segundo informaram Fabrizio Romano e Matteo Moretto nesta segunda-feira. O atacante de 20 anos da Juventus está interessado em uma aventura na Eredivisie.

Pugno faz parte do Juventus Next Gen, que disputa o Grupo B da Série C. O atacante é considerado um jogador tecnicamente habilidoso, com boa leitura de jogo. Além disso, Pugno é capaz de marcar gols tanto dentro quanto fora da área.

O atacante, com 1,86 metro de altura, ingressou na base da Juventus em 2021 e possui um contrato válido por mais dois anos. Ele estreou no time principal em dezembro de 2024 e soma seis minutos em campo pela equipe principal.

Ainda não se sabe quanto o Ajax está disposto a pagar pelo talentoso Pugno nem quais são exatamente os termos do contrato. O Transfermarkt estima o valor do cobiçado atacante em 400.000 euros.

O Ajax também está de olho em Marcos Leonardo. O clube de Amsterdã já entrou em contato com o jogador do Al-Hilal e está avaliando se vai comprá-lo ou contratá-lo por empréstimo.

Leonardo, contratado do Benfica em 2024 por 40 milhões de euros, já conversou com o diretor técnico Johan Cruijff. Ele está aberto à ideia de jogar pelo Ajax e voltará a conversar em breve.

O Ajax já viu Wout Weghorst partir para o FC Twente. Além disso, Kasper Dolberg está cotado para mudar de clube neste verão.