O Ajax anuncia oficialmente a chegada de Marcos Leonardo e esclarece o valor da transferência

Marcos Leonardo é oficialmente jogador do Ajax. O clube de Amsterdã anunciou a notícia por meio de seus canais oficiais. O brasileiro de 23 anos assinou um contrato na Johan Cruijff ArenA válido até meados de 2031.

Leonardo chega vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Ajax fala de um valor de transferência de “pouco menos de 20 milhões de euros”. Segundo o jornal De Telegraaf, o valor seria de, no máximo, 19,7 milhões de euros.

“Estou muito feliz por estar aqui”, diz Leonardo, entre outras coisas, no site do seu novo clube. “Isso parece um retorno ao lar. Este é um projeto ambicioso e fiquei muito feliz quando recebi a proposta e a oportunidade de vir jogar pelo Ajax. Isso me trouxe muita alegria.”

“Já jogaram aqui outros brasileiros e todos se sentiram felizes no Ajax, assim como outros grandes jogadores que fizeram sucesso por aqui. Por isso acredito nisso e tenho certeza de que serei muito feliz vestindo a camisa do Ajax.”

“Vamos trazer muita alegria aos torcedores e, com sorte, seremos campeões. Se Deus quiser, coisas boas estão por vir. Estou muito feliz por estar aqui e espero trazer muita alegria aos torcedores.”

Jordi Cruijff também está feliz com a chegada de Leonardo. “Há muito tempo que estamos de olho no Marcos e, por isso, estamos muito felizes que ele tenha assinado contrato conosco agora. Apesar de ainda ser jovem, ele já tem muita experiência: soma mais de 250 partidas oficiais como profissional e já marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui é marcar gols, e temos total confiança nisso”, afirmou o diretor técnico.

O Ajax já havia chegado a um acordo com o Al-Hilal e com Leonardo sobre a transferência. No entanto, a apresentação sofreu um pequeno atraso, pois o brasileiro ainda precisava de um carimbo para solicitar sua autorização de permanência. Agora, isso já foi resolvido.

Leonardo trocou o Santos pelo Benfica no início de 2024, e alguns meses depois o Al-Hilal o contratou por cerca de quarenta milhões de euros.

O atacante apresenta números excelentes. Desde sua chegada ao Al-Hilal, ele disputou 82 partidas oficiais, nas quais marcou 48 gols. Com isso, tornou-se um dos atacantes mais produtivos do clube saudita de ponta.