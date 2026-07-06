'O Ajax ainda pode ter esperanças em relação a Dani Ceballos após mensagem enigmática'

Dani Ceballos parece estar perdendo a paciência com o Real Betis. O meio-campista de 29 anos gostaria muito de continuar sua carreira em Sevilha, mas ainda não chegou a um acordo com os Verdiblancos.

Por esse motivo, Matteo Moretto publicou na segunda-feira no X uma atualização detalhada. No início desta semana, o Betis e Ceballos voltarão a se reunir.

Segundo Moretto, ainda há uma pequena divergência entre as duas partes, pois as exigências salariais de Ceballos não se encaixam na estrutura salarial do Betis.

No aspecto esportivo, essa é, de fato, a mudança que Ceballos deseja fazer. No entanto, no final das contas, os aspectos financeiros também terão que se encaixar.

Moretto sabe que o Ajax ainda não retirou a oferta formal que foi feita. Portanto, ainda há uma chance de que Ceballos opte pelo time de Amsterdã.

Enquanto isso, Ceballos aumenta a pressão. No último fim de semana, ele postou do nada uma história no Instagram. “Quem te ama, encontra um jeito. Quem não te ama, encontra uma desculpa. É simples assim.”

Ceballos, que está sem contrato, já vestiu a camisa do Betis entre 2011 e 2017. Ele espera que seu antigo clube apresente uma oferta melhor nos próximos dias, para assim fechar o acordo.