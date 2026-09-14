O empresário Jorge Mendes chega a Barcelona, dentro de algumas horas, em uma visita rápida, e tem em sua agenda os nomes de Alejandro Baldé e Lamine Yamal, sem que haja uma reunião marcada com o clube, ainda que um encontro possa acontecer de forma espontânea.

O jornal Sport informou que Mendes chegará por volta das 14h ao terminal de aviões particulares, em uma visita rápida a Barcelona.

Mendes ficará em Barcelona por apenas algumas horas, período em que pretende cumprir uma série de compromissos e realizar diversas reuniões.

A sua presença na cidade não está relacionada, em princípio, a uma visita específica ao Barcelona, mas não se pode descartar a realização de um encontro ao longo do dia, diante da excelente relação entre Mendes e o clube catalão, já que o português foi um dos principais aliados do clube nos últimos anos, sobretudo em períodos de dificuldades econômicas.

Para além do motivo específico da viagem, o seu trabalho está inevitavelmente ligado à situação esportiva de seus jogadores, e no Barcelona há um caso que merece atenção especial, o de Alejandro Baldé, que até agora não conseguiu ter o papel que esperava no início da temporada.

Nos últimos dias da janela de transferências, Baldé teve uma conversa com Hansi Flick, na qual transmitiu o seu desejo de permanecer e reafirmou a sua convicção na capacidade de mudar a sua situação. O jogador continua acreditando que tem total capacidade de recuperar o nível que demonstrou em temporadas anteriores, quando alcançou o patamar dos melhores laterais da Europa.

Mas a concorrência é extremamente acirrada, e Flick considera que dispõe atualmente de outras opções que passam por um momento melhor em termos de prontidão, além disso, o alto nível apresentado por Gerard Martín aumenta a dificuldade de Baldé conseguir uma oportunidade para jogar.

No extremo oposto, Lamine Yamal, um dos principais jogadores representados por Jorge Mendes, vive uma situação completamente diferente, já que a estrela do Barcelona atravessa uma das melhores fases de sua carreira e segue se apresentando como candidato a vencer a Bola de Ouro, graças a um desempenho excepcional.

No Barcelona, sentem-se muito satisfeitos com o seu nível e com o momento que ele vive. A situação de Lamine não tem nada a ver com a de Baldé, mas ele faz parte do grupo de jogadores que mantêm Mendes intimamente ligado ao trabalho diário dentro do Barcelona.

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