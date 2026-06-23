O adversário da Argentina nas oitavas de final... Um possível confronto emocionante contra a Espanha!

Depois de garantir a liderança do Grupo 10 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina, atual campeã, aguarda os resultados da última rodada do Grupo 8 para definir seu próximo adversário, em meio a três cenários possíveis que variam entre Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.

De acordo com o canal argentino “TYC”, a “Tango” enfrentará o segundo colocado do Grupo 8 na sexta-feira, 3 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos após sua vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0), enquanto o Uruguai e Cabo Verde disputam o segundo lugar, ambos com dois pontos.

A identidade do adversário da Argentina será definida com base nos resultados das partidas da última rodada na próxima sexta-feira, quando o Uruguai enfrentará a Espanha, enquanto Cabo Verde se enfrentará com a Arábia Saudita.

Os cenários possíveis

A Argentina enfrentará a Espanha caso a Uruguai vença a “La Roja” por qualquer placar, independentemente de Cabo Verde e a Arábia Saudita empatarem ou de a Arábia Saudita vencer.

Já Cabo Verde será o adversário se a Espanha vencer o Uruguai e Cabo Verde vencer ou empatar com a Arábia Saudita.

Já a Argentina enfrentará a Arábia Saudita caso a Espanha vença o Uruguai e a Arábia Saudita vença Cabo Verde, ou caso a Espanha e o Uruguai empatem e a Arábia Saudita vença.

Em casos de empate complexos, poderá haver a necessidade de jogos de desempate entre a Espanha e Cabo Verde, ou entre o Uruguai e Cabo Verde, sendo que a seleção da Argentina enfrentará a equipe com a melhor ou a pior classificação na FIFA, dependendo do cenário.

Possível trajetória

Caso passe pela fase de 32, a Argentina poderá enfrentar nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo 4 ou do Grupo 6, onde Paraguai, Austrália, Irã e Egito disputam as primeiras posições.

Nas quartas de final, o adversário mais difícil pode ser Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá, enquanto Brasil e Inglaterra podem surgir nas semifinais.

A classificação atual da Argentina garante que ela não enfrente gigantes da Europa, como Alemanha, França, Holanda ou Bélgica, a não ser em uma hipotética final — desde que essas seleções liderem seus grupos, o que dá aos “Albirrojos” uma vantagem relativa na parte inferior da chave.