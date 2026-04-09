O acordo está fechado... Spalletti renova contrato com a Juventus

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, chegou a um acordo com a diretoria do clube para renovar seu contrato, garantindo assim sua permanência por mais tempo na “Vecchia Signora”.

A Juventus havia anunciado, em outubro passado, a contratação de Spalletti para comandar a equipe até o final da temporada atual, sucedendo o croata Igor Tudor.





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No entanto, segundo jornais como “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”, Spalletti assinará um novo contrato de dois anos, válido até o verão de 2028.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” informou que a Juventus anunciará a renovação do contrato de Spalletti nas próximas 24 horas, e o “Tuttosport” também confirmou que o anúncio será feito na sexta-feira.

Está previsto que Spalletti receba um salário entre 5 e 6 milhões de euros por temporada.

Algumas fontes indicam que o salário base será de 5 milhões de euros, enquanto outras mencionam um valor de 6 milhões de euros, incluindo bônus.

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Além disso, alguns relatos da imprensa esclareceram que Spalletti receberá cerca de 3 milhões de euros pelo seu trabalho de outubro até o final da temporada 2025-2026.

O jornal “Tuttosport” alegou que a Juventus decidiu renovar o contrato de Spalletti após a vitória esmagadora por 3 a 0 sobre o Sassuolo fora de casa no dia 6 de janeiro passado, sabendo-se que essa foi a quinta vitória da Juventus em uma série de sete jogos sem derrota.

O próximo passo na agenda da Juventus é a possível renovação dos contratos dos meio-campistas Weston McKennie e Manuel Locatelli, segundo o site “Football Italia”.

Já em campo, o objetivo continua sendo terminar a temporada em uma posição que garanta a classificação para a Liga dos Campeões da temporada 2026-2027, e a Juventus só poderá avançar depois de saber sua posição final no campeonato, já que atualmente ocupa a quinta colocação com 57 pontos, a apenas um ponto do Como, que ocupa a quarta posição, a última vaga para a Liga dos Campeões.

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