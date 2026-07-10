O 15º técnico é demitido... A Copa do Mundo continua fazendo vítimas

O belga Hugo Broos, de 74 anos, anunciou sua aposentadoria como técnico principal após deixar o comando da seleção da África do Sul, tornando-se o 15º técnico a deixar o cargo durante a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter alcançado um feito histórico ao levar a “Bafana Bafana” às oitavas de final pela primeira vez em sua história.

A África do Sul foi eliminada da Copa do Mundo com um gol decisivo do Canadá na fase de mata-mata, encerrando a trajetória de Bruce, que durou cinco anos com a seleção africana, depois de entrar para a história como o técnico de maior idade a participar das fases eliminatórias, com 74 anos e 79 dias.

Bruce confirmou sua aposentadoria como técnico principal, mas não descartou continuar no mundo do futebol como assistente, consultor técnico ou olheiro, encerrando assim uma carreira repleta de conquistas que se estendeu por décadas.

Com isso, sobe para 15 o número de treinadores que deixaram seus cargos durante a Copa do Mundo, de um total de 48 seleções participantes — o que representa cerca de um terço do total —, seja por demissão, renúncia ou término de contrato.

A lista dos que deixaram seus cargos inclui nomes de destaque, entre eles: Javier Aguirre (México), Roberto Martínez (Portugal), Julian Nagelsmann (Alemanha), Ronald Koeman (Holanda), Zlatko Dalić (Croácia), Marcelo Bielsa (Uruguai) e Hervé Renard (Tunísia), em um fenômeno notável que reflete a magnitude das pressões e expectativas em torno do maior evento do futebol mundial.