NXGN & Wolverhampton: a nova parceria de Footballco e GOAL com o time da Premier League

Marca destinada aos jovens cobrirá, além das categorias de base da equipe, estúdio musical e times de jogos digitais do clube

Em vídeo publicado nesta manhã, o projeto NXGN, da Footballco e GOAL, foi nomeado o principal patrocinador de seis categorias de base do Wolverhampton. Além das equipes de futebol dos Wolves, a iniciativa busca se aliar a cultura dos jogos digitais e da música do clube.

A relação entre a marca e a equipe veio primeiro com o artista Reepa, que tem contrato com a Wolves Records, estúdio de música do clube. Inclusive, uma trilha sonora, que levará o nome de "NXGN", será lançada em novembro e o clipe oficial será estrelado por Tyler Roberts, jogador da base do clube.

O chefe de parcerias da Footballco, Andy Jackson, confirmou estar empolgado com a nova relação entre NXGN e Wolves: "O trabalho pioneiro do Wolves em música, jogos e moda, bem como o excelente trabalho de sua academia, alinha-se perfeitamente com a ambição do NXGN de ​​não apenas mostrar os melhores jogadores jovens, mas também cobrir a cultura do futebol além do campo, em formatos e canais que ressoam com os fãs da Geração Z e da Geração A."

“Estamos ansiosos para trabalhar com o Wolves e mostrar ao nosso público como é a vida em uma academia da Premier League.” O gerente de marketing e de crescimento comercial do Wolverhampton, Russell Jones, também assumiu estar ansioso com a parceria: "Estou muito feliz em dar as boas-vindas à Footballco à família Wolves."

Wolves FC

“A Footballco compartilha totalmente com a nossa visão de integrar futebol, moda, música e jogos e é a maior comunicadora de futebol do mundo, alcançando mais de 600 milhões de pessoas por mês. Tenho certeza que muitos de nossos fãs já estão familiarizados com suas marcas populares de futebol como GOAL, Mundial, INDIVISA e NXGN."

"Além de aumentar a história da Wolves Academy, essa parceria ajudará ao Wolves e a nossos parceiros a aumentar nosso alcance global. Gostaria de agradecer a Andy e a equipe por seu trabalho até agora e espero um ano emocionante pela frente", finalizou Jones.