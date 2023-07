Nurnberg x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), por um jogo de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

Nurnberg e Arsenal se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), às 14h (de Brasília), no Max-Morlock-Stadion, na Alemanha, em um amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo do Arsenal.com, no streaming.

O Nuremberg é um time da 2ª divisão alemã, mas é bem tradicional no seu país. Este é o quarto amistoso da equipe nesta pré-temporada, com destaque para a vitória de 13 a 1 sobre o modesto Hersbruck.

O Arsenal faz seu segundo amistoso na pré-temporada, já que o time de Mikel Arteta apenas empatou com o Watford por 1 a 1 em um jogo-treino no CT. O gol da atividade foi marcado pelo brasileiro Marquinhos, que esteve emprestado ao Norwich na temporada passada. No entanto, para encarar o Nuremberg, Arteta vai mandar a campo um time bem diferente daquele que enfrentou os Hornets.

Prováveis escalações

Nurnberg: Wintzheimer; Gyamerah, Lawrence, Gurleyen, Handwerker; Geis, Duman; Castrop, Okunuki, Hayashi e Duah.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Jorginho, Havertz; Saka, Jesus e Trossard.

Desfalques

Nurnberg

Schindler, desfalque, está fora da partida.

Arsenal

Sambi Lokonga está lesionado.

