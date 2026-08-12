Relatos turcos revelaram o plano que o clube saudita Al-Hilal busca executar em meio às negociações sérias em andamento entre ele e a diretoria do Trabzonspor no caso da transferência do atacante uruguaio Darwin Núñez.

Núñez se transferiu para o Al-Hilal após deixar o Liverpool por 53 milhões de euros, mas seu valor de mercado caiu drasticamente diante de sua marginalização por parte do técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, isso depois de o clube ter contratado Karim Benzema em janeiro passado.

O site turco 61saat afirmou: "Foi revelado o plano do Al-Hilal para Darwin Núñez, que é um alvo do Trabzonspor. O clube saudita busca encontrar uma maneira de elevar o valor de Núñez, que caiu acentuadamente na Arábia Saudita".

E apontou para o valor de mercado de Núñez, que "caiu de cerca de 35 milhões de euros para aproximadamente 20 milhões, ou seja, uma perda de 15 milhões de euros em um único ano, tornando-se o jogador com maior queda no valor de mercado da liga saudita, à frente de Mateo Retegui, que perdeu 10 milhões de euros, e de Theo Hernández, cujo valor caiu 8 milhões de euros".

E prosseguiu: "Em busca de compensar essa grande queda no valor do jogador, o Al-Hilal trabalha para emprestá-lo a um clube no exterior como solução para aliviar parte do peso do alto salário do jogador e para recolocar Núñez novamente no mercado europeu".

E continuou: "Nesse ponto, o Trabzonspor entrou e apresentou uma proposta pelo jogador. Se Darwin Núñez assinar com o Trabzonspor, terá a oportunidade de jogar na primeira divisão turca e nas copas europeias, e seu valor aumentará novamente com seu desempenho. Essa situação permitirá ao Al-Hilal, que planeja vender o jogador definitivamente ou mantê-lo em seu elenco no futuro, recuperar parte das perdas financeiras que sofreu. Espera-se que a diretoria do clube conclua essa transferência, que empolgou os torcedores, em pouco tempo".

Relatos turcos já haviam confirmado anteriormente que o astro egípcio Mohamed Salah, transferido há uma semana para o Trabzonspor, deu uma opinião positiva a respeito de Núñez, celebrando a possibilidade de reencontrá-lo depois de terem estado juntos no Liverpool.

De acordo com o jornalista especializado em notícias do Trabzonspor, Hasan Tuncil, o clube turco apresentou ao Al-Hilal uma proposta no valor de 8 milhões de euros anuais para contar com os serviços de Núñez, que recebe cerca de 20 milhões de euros do clube saudita por ano.

Leia também: Com o início da temporada, surpresa no Al-Nassr a respeito de Ronaldo

Leia também: Efeito imediato, Salah muda o mapa do turismo em Trabzon