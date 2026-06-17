Números que não param... A Argélia é o palco onde Messi comemora dois eventos especiais

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, comemora dois momentos especiais na partida contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026.

Messi joga como titular da seleção de seu país na partida que será disputada na madrugada desta quarta-feira contra os Guerreiros do Deserto, no Estádio “Arrowhead”, pelo Grupo 10 do torneio.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas, Messi comemora os 20 anos da sua primeira partida disputada na Copa do Mundo, que foi contra a Sérvia na Copa do Mundo da Alemanha, em 16 de junho de 2006, e que a Argentina venceu por 6 a 0.

Hoje, Messi disputa sua 27ª partida na competição, sendo o primeiro jogador da história a participar de seis edições diferentes.

Além disso, ele marcou 13 gols e precisa de mais 4 para quebrar o recorde de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história da competição.

Além de completar duas décadas desde a primeira partida do “Pequeno Pulga” na Copa do Mundo, o jogador também comemora sua 200ª partida internacional com a camisa da Argentina em todas as competições.

A primeira partida internacional de Messi pela Argentina remonta a 17 de agosto de 2005, quando ele participou por um minuto contra a Hungria em um amistoso que terminou com vitória do “Tango” por 2 a 1. Desde aquele dia, o lendário jogador marcou 117 gols em 199 partidas.