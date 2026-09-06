Raphinha segue em grande fase ofensiva com o Barcelona no início da temporada 2026-2027, tendo marcado cinco gols até agora, liderando a lista de artilheiros da equipe, à frente de Fermín López, que tem três gols, de Lamine Yamal, com dois, e de Ademi, com um.

Ao participar de mais uma rodada do Campeonato Espanhol, o astro brasileiro poderá alcançar um feito especial que apenas um número muito reduzido de jogadores do Barcelona conseguiu atingir ao longo da história do clube.

O atacante brasileiro está fazendo um começo que pode ser recorde, algo nada fácil, depois de ter marcado dois gols contra o Elche, um gol contra o Athletic Bilbao e dois gols contra o Rayo Vallecano, balançando as redes em três rodadas consecutivas.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", há 13 jogadores na história do Barcelona que marcaram nas três primeiras rodadas, mas a lista cai para apenas cinco jogadores ao se chegar a quatro e cinco partidas consecutivas.

Três jogadores marcaram nas quatro primeiras partidas consecutivas: Kubala, na temporada 1953-1954, com um total de 8 gols contra Real Sociedad, Jaén, Valladolid e Sporting; Cayetano Re, na temporada 1964-1965, com um total de 5 gols contra Las Palmas, Atlético, Deportivo e Múrcia; e Cesc Fàbregas, na temporada 2011-2012, com um total de 4 gols contra Villarreal, Real Sociedad, Osasuna e Valencia.

Ao se chegar a cinco partidas consecutivas, a lista inclui apenas dois jogadores: César Rodríguez, na temporada 1950-1951, depois de ter marcado 8 gols contra Real Sociedad, Atlético, Real Madrid, Múrcia e Valencia; e Zlatan Ibrahimović, na temporada 2009-2010, depois de ter marcado 5 gols contra Sporting, Getafe, Atlético, Racing e Málaga, sendo também o primeiro jogador a disputar sua primeira temporada no Campeonato Espanhol e alcançar esse feito.



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Desde o início do século XXI, Lionel Messi é o único jogador que possui uma sequência de quatro partidas oficiais consecutivas nas quais marcou desde o início da temporada.

Na temporada 2011-2012, o astro argentino marcou nos dois jogos da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, fazendo três gols, e depois marcou um gol contra o Porto na Supercopa da Europa, antes de balançar as redes duas vezes contra o Villarreal na primeira partida do Campeonato Espanhol.

Na temporada 2012-2013, Lionel Messi marcou na Supercopa da Espanha, fazendo dois gols contra o Real Madrid, e depois marcou no Campeonato Espanhol dois gols contra Real Sociedad e Osasuna.

No início da temporada 2026-2027, Raphinha elevou seu número para 5 gols, com o Barcelona vencendo o Elche por 5 a 0, depois que o jogador brasileiro e Fermín López marcaram dois gols cada um, além de um gol de Ademi.

Na segunda partida, contra o Athletic Bilbao, Raphinha voltou a marcar, e Fermín López também balançou as redes, na vitória por 2 a 0.

Na terceira partida, contra o Rayo Vallecano, Raphinha marcou mais dois gols, enquanto Lamine Yamal abriu sua conta de gols nesta temporada marcando também dois gols, e o quinto gol do Barcelona veio de forma contra, marcado por Lejeune por engano em seu próprio gol.