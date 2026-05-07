Números de audiência chocantes para Bayern de Munique x PSG

A partida de volta entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain registrou índices de audiência notavelmente altos na Holanda na noite de quarta-feira. A semifinal da Liga dos Campeões da UEFA atraiu nada menos que 744 mil telespectadores no canal Ziggo Sport, tornando-se, de longe, o jogo europeu mais assistido desta temporada sem a participação de clubes holandeses.

O enorme interesse teve tudo a ver com a espetacular partida de ida, disputada uma semana antes. Na ocasião, em Paris, o PSG venceu o Bayern por 5 a 4, o que fez com que a partida de volta na Alemanha fosse aguardada com grande expectativa. Com um empate em 1 a 1, o PSG se classificou para a final da Liga dos Campeões.

Os índices de audiência foram divulgados por Tina Nijkamp no Instagram. Ela se refere a uma “alta audiência” para Bayern de Munique x PSG. Segundo a especialista em televisão, a partida obteve um desempenho excepcionalmente bom em comparação com outros grandes confrontos europeus desta temporada.

A partida terminou em nono lugar no Top 25 diário da Stichting KijkOnderzoek. O confronto transmitido pela Ziggo Sport alcançou uma média de 744.000 telespectadores, com um alcance total de 1.228.000 pessoas. Com isso, a partida da Liga dos Campeões superou muitos programas de televisão fixos.

Apenas o NOS Journaal das 20h (1.385.000), o Vandaag Inside (888.000) e o Eva (956.000) tiveram melhores resultados na noite de quarta-feira do que Bayern de Munique x PSG.

Nijkamp faz a comparação com outros jogos europeus recentes. A partida de ida entre Bayern e PSG atraiu, na semana passada, 470.000 telespectadores, enquanto Arsenal x Atlético de Madrid, na noite de terça-feira, ficou com apenas 360.000 telespectadores. A partida Bayern x PSG causou, portanto, um aumento gigantesco no interesse pelo futebol de ponta.