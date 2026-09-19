Números constrangedores: Brighton expõe a defesa do Arsenal

O Brighton começou o duelo contra o Arsenal com força e abriu vantagem de dois gols a zero ao fim do primeiro tempo, depois de encontrar o caminho às redes do visitante com dois chutes de longa distância que incendiaram a partida disputada na noite deste sábado, pela quinta rodada da Premier League inglesa.

E, com o início do segundo tempo, o Arsenal manteve o fraco desempenho defensivo, algo que o Brighton aproveitou para ampliar com o terceiro gol, de cabeça, marcado pelo espanhol Chema Andrés.

A rede Squawka afirmou, após o fim do primeiro tempo: "A atual temporada registrou apenas dois casos em que uma equipe marcou dois gols ou mais de fora da área em uma única partida na Premier League, ambos do Brighton, contra Arsenal e Coventry".

Já a CBS Sports apontou que o Arsenal pareceu chocado depois de se ver perdendo por dois gols no primeiro tempo, sendo que os dois gols vieram de duas tentativas de longa distância, de fora da área, praticamente da mesma maneira.









E Pascal Groß, estrela do Brighton, segue apresentando atuações marcantes, já que o jogador alemão de 35 anos participou de 6 gols nas últimas 5 partidas, depois de marcar contra o Chelsea, em seguida marcar um gol e dar duas assistências contra o Coventry, marcar contra o Manchester United, antes de balançar as redes do Arsenal hoje, de acordo com estatísticas do Eurofoot.

Acrescentou que o jovem atacante Charalampos Kostoulas, de 19 anos, manteve seu brilho com o Brighton, depois de marcar um gol contra o Arsenal, chegando a 3 gols nas últimas 3 partidas.