Número “sem precedentes” choca a França... Marrocos faz história!

O canal francês M6 obteve um sucesso de audiência excepcional após transmitir a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na qual a seleção francesa venceu a marroquina por 2 a 0. Mais de 16 milhões de telespectadores acompanharam o jogo, apesar do horário tardio de início, às 22h.

Os números oficiais divulgados pela empresa “Mediatrie”, especializada na medição de índices de audiência, revelaram que a partida atingiu um índice de audiência de 72,8%, o que significa que mais de 7 em cada 10 telespectadores franceses estavam assistindo ao jogo, tornando-se o maior índice de audiência alcançado pelo canal durante o atual Mundial.

A partida superou a estreia contra o Senegal, que atraiu 14 milhões de telespectadores, e a partida das oitavas de final contra o Paraguai, que alcançou uma média de 12,2 milhões de telespectadores, apesar de ter começado às 23h, o que reflete o entusiasmo crescente da torcida à medida que os “Galo” avançam no torneio.

Espera-se que esses números aumentem ainda mais quando somados os espectadores do canal BeIN Sports, que também transmite as partidas, o que significa que o número total de pessoas que acompanharam a partida pode ultrapassar os 16 milhões por uma margem considerável.

Apesar da enorme distância que separa o estádio Gillette, nos Estados Unidos, da França — cerca de 5.500 quilômetros —, os torcedores franceses não perderam um único momento da partida das quartas de final contra os Leões do Atlas, em um cenário que reflete o apoio da torcida à sua seleção nacional.

O técnico Didier Deschamps, orgulhoso da classificação de sua equipe para as semifinais, demonstrou estar ciente da magnitude do entusiasmo da torcida em seu país, afirmando durante a coletiva de imprensa após a partida: “Embora eu esteja imerso no meu próprio mundo aqui, imagino que haja um grande entusiasmo na França. Mas isso também faz parte; nosso dever é criar esses sentimentos e compartilhá-los”.

O técnico francês acrescentou: “Temos uma missão em relação a esta camisa e em relação a todas as mulheres, crianças, avós e avôs que amam a seleção francesa e torcem para que ela vença”, enfatizando que a equipe não pretende parar por aqui.

Espera-se que a partida da semifinal, marcada para segunda-feira, 14 de julho, contra o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, alcance números recordes de audiência, especialmente porque será transmitida em um horário mais conveniente, às 21h, horário de Paris, o que pode fazer com que o número de telespectadores ultrapasse a marca de 20 milhões.