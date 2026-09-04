O sueco Alexander Isak roubou os holofotes no início do confronto entre Liverpool e Ipswich Town, ao marcar dois gols nos minutos iniciais, dando ao seu time uma vantagem precoce e inscrevendo seu nome no livro de recordes do clube.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Isak tornou-se o autor da dupla de gols mais rápida do Liverpool na Premier League desde 2011, quando o argentino Maxi Rodríguez marcou dois gols nos primeiros 7 minutos contra o Fulham.

O atacante sueco marcou seus gols aos 6 e aos 9 minutos, confirmando seu início forte com o Liverpool nesta temporada, depois de ter balançado as redes do Nottingham Forest na rodada anterior, elevando seu total para 3 gols na competição.

A largada de Isak ganha uma importância especial após ele ter enfrentado uma primeira temporada difícil com o Liverpool por causa de lesões, já que sua participação se limitou a 22 partidas em diversas competições, nas quais marcou apenas 4 gols.

Isak havia se transferido para o Liverpool vindo do Newcastle em uma negociação recorde, em meio a grandes esperanças de que se tornasse uma das principais armas ofensivas do time, algo que o atacante sueco começou a confirmar com o início da nova temporada.