Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, e da HBO Max, via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Paulistão, o Santos garantiu vaga nas quartas de final após encerrar a primeira fase na oitava colocação, com 22 pontos. Em oito partidas, o Peixe somou três vitórias, três empates e duas derrotas, assegurando a classificação ao mata-mata.

Para o confronto decisivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve promover o retorno de Neymar entre os titulares. O camisa 10 foi liberado pelo departamento médico para atuar por mais de 45 minutos, aumentando a expectativa da torcida santista.

Do outro lado, o Novorizontino foi a grande surpresa da primeira fase e terminou na liderança do grupo, somando os mesmos 16 pontos de Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Vale lembrar que a semifinal está agendada para o dia 1º de março, enquanto as duas decisões devem ocorrer em 4 e 8 do mesmo mês.

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Eduardo Brock e Maik; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Tavinho, Maikon Jesus e Robson.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonís), Luan Peres e Vini Lira; Arão, Bontempo e Menino (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Moisés (Rony).

Desfalques

Novorizontino

Marlon, Arthur Barbosa, Héctor e Renato Palm estão machucados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026

domingo, 22 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

No retrospecto do confronto, o Novorizontino leva vantagem sobre o Santos. Em 12 partidas disputadas entre as equipes, o time do interior paulista soma seis vitórias, contra apenas duas do Peixe, além de quatro empates.

No encontro mais recente, válido pela primeira fase do Campeonato Paulista de 2026, o Santos levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Classificação

