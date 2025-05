Novorizontino x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Paysandu se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via straming (confira a programação completa).

No meio da tabela, com 13 pontos, o Novorizontino busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. Em oito jogos disputados, a equipe registra três vitórias, quatro empates e uma derrota. Aproveitamento de 54%.

Já o Paysandu está na zona de rebaixamento, com quatro pontos conquistados. Pressionado o Papão busca a primeira vitória na Série B, após quatro empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 16%.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Brey; Luís Oyama, Willian Farias e Matheus Frizzo; Bruno José, Nathan Fogaça e Léo Natel.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas; Rossi, Benítez e Nicolas.

Desfalques

Novorizontino

Rafael Donato está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Paysandu

Quintana, Marlon e Ramon Martinez estão machucados.

Quando é?