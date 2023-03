Novorizontino x Oeste ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão Série A2

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Oeste duelam na noite desta quarta-feira (22), no Moisés Lucarelli, a partir das 18h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do canal Futebol Paulista no Youtube.

Com a vitória por 1 a 0 na primeira partida, o Novorizontino vai a campo com a vantagem do empate. Já o Oeste tem a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para ficar direto com a vaga, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Novorizontino: Georgemy, Willean, Cesar, Renato, Geovane, Bruno, Leonardo, Ronaldo, Aylon, Roberto e Adriano.

Oeste: Gledson, Lucas, Diego, Diego Augusto, Paulo, Eric, Reifit, Bruno Duarte, Bruno Gonçalves, Marcelo e Guilherme.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Oeste

Não há desfalques confirmados.

Quando é?