Novorizontino x Noroeste ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão A2

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino recebe o Noroeste na tarde deste sábado (1), em Novo Horizonte, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e do Youtube Paulistão, na internet.

Depois de empatarem por 1 a 1 no primeiro confronto, quem vencer ficará com a vaga. Caso haja uma nova igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que quem passar garante o retorno à elite do Paulistão.

Prováveis escalações

Novorizontino: Georgemy, Willean, Adriano, Renato, Geovane, Roberto, Bruno, Romulo, Ronaldo, Marlon e Leonardo.

Noroeste: Pablo, Luiz Carlos, Francisco, John, Erick, Carlos Henrique, Luiz, Diego, Matheus, Maycon e Jonatas.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Noroeste

Não há desfalques confirmados.

Quando é?