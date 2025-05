Novorizontino x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Ferroviária se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela, com nove pontos, o Novorizontino vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO na última rodada. Antes disso, empatou com Avaí e Criciúma por 1 a 1, ficou no 0 a 0 com o Coritiba, venceu o Athletico-PR por 2 a 1 e o Volta Redonda por 1 a 0.

Por sua vez, a Ferroviária, também com nove pontos, tem aproveitamento de 50%. Em seis partidas disputadas, venceu o Atlético-GO por 2 a 0 e o Coritiba por 2 a 1, empatou sem gols com Volta Redonda e Amazonas, além do empate em 1 a 1 com o Remo e da derrota por 1 a 0 para o Cuiabá.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Marlon, Luís Oyama, Matheus Frizzo e Patrick Brey; Pablo Dyego e Nathan Fogaça.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Medina, Ronaldo Alves (Maycon) e Eric Melo; Ricardinho, Alencar, Thiago Lopes e Netinho; Juninho e Carlão.

Desfalques

Novorizontino

Jean Irmer cumprirá suspensão.

Ferroviária

Vitor Barreto está em aprimoramento físico.

Quando é?