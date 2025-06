Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Novorizontino e Cuiabá se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela liderança da Série B, o Novorizontino ocupa a vice-liderança com 22 pontos, quatro a menos que o líder Goiás e chega embalado por quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados no torneio. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer contará com o retorno de Waguininho, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0.

Por outro lado, o Cuiabá ocupa a terceira posição, com 21 pontos e vem de três vitórias consecutivas na Série B. Em 11 jogos disputados, acumula seis vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 63%.

Novorizontino: Airton; Fabio Matheus, Dantas, César Martins e Rodrigo Soares; Jean Irmer; Marlon, Luís Oyama, Matheus Frizzo e Bruno José (Waguininho); Nathan Fogaça (Pedro Balotelli).

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Marcelo Henrique (Sander); Juan Christian, Patrick de Lucca, Denilson e Derik Lacerda; Max e Edu.

Desfalques

Novorizontino

Patrick está suspenso.

Cuiabá

Yamil Asad segue no departamento médico, enquanto Pedrinho estã afastado por questões disciplinares.

Que horas começa Novorizontino x Cuiabá

Retrospecto Recente

Classificação