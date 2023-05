Novorizontino x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino recebe o CRB na tarde deste sábado (13), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorde de Biasi, em Novo Horizonte, pela a sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Em sétimo lugar com 8 pontos, o Novorizontino acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota até o momento. O time mandante, em homenagem ao Dia das Mães, anunciou que mulheres e crianças de até 12 anos terão entrada gratuita.

Do outro lado, o CRB também vem de empate no jogo passado, mas está em 19º lugar, com apenas 2 pontos conquistados. O time alagoano, desta forma, vai em busca do seu primeiro triunfo na competição.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano Mina, César Martins, (c) Ligger; Willean Lepu, Marlon, Geovane, Roberto; Aylon, Ronaldo, Zé Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Anderson Conceição e Edimar; Falcão, Lucas Lima e Rafael Longuine (João Paulo); Mike, Copete (Renato) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

CRB

Fábio Alemão e Guilherme Romão estão suspensos.

Quando é?