Novorizontino x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (06), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na disputa pelas primeiras posições, o Novorizontino vive um bom momento. A equipe volta a campo embalada por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos da Série B. Com 19 pontos conquistados em 10 partidas, o Tigre do Vale está quatro pontos atrás do líder Goiás.

Do outro lado, a Chapecoense aparece na sétima colocação, com 16 pontos, e busca entrar no G-4, zona de acesso à Série A. Na última rodada, a equipe catarinense se recuperou da derrota para o Avaí por 2 a 1 e goleou o Amazonas por 4 a 0, na Arena Condá.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego.

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Italo.

Desfalques

Novorizontino

Waguininho cumprirá suspensão.

Chapecoense

Mário Sérgio segue lesionado.

Quando é?