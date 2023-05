Novorizontino x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela oitava rodada da competição; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Avaí se enfrentam na noite desta terça-feira (23), no Jorjão, em Novo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Ituano por 2 a 0, o Novorizontino busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. No momento, aparece em nono lugar, com 11 pontos e 52% de aproveitamento.

Do outro lado, o Avaí busca reencontrar o caminho da vitória após a goleada sofrida para a Chapecoense por 4 a 1 e o empate sem gols com o Atlético-GO. Com sete pontos, a equipe está apenas a um ponto da Ponte Preta, que abre a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Willean Lepo, César Martins, Renato Silveira e Reverson; Raul Prata, Geovane e Marlon; Aylon, Douglas Baggio e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Alan Costa, Felipe Silva (Roberto) e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Dentinho, Waguininho e Vitinho (Xavier). Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Igor Inocêncio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?