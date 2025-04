Novorizontino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

O Athletico-PR segue firme na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos somados em quatro rodadas, o Furacão conquistou três vitórias e sofreu uma derrota até agora. A equipe paranaense venceu o Paysandu e o Criciúma, ambos por 2 a 1, além do CRB, por 2 a 0. A única derrota foi para o Cuiabá, pelo placar de 2 a 1.

Na parte intermediária da tabela, o Novorizontino soma seis pontos após quatro rodadas disputadas na Série B. A equipe empatou por 1 a 1 com Avaí e Criciúma, ficou no 0 a 0 com o Coritiba e conquistou sua única vitória até aqui diante do Volta Redonda, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rafael Donato, Dantas, Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer, Patrick Brey; Matheus Frizzo, Waguininho, Robson.

Athletico-PR: Mycael, Palacios, Habraão Lincon, Léo Pelé, Esquivel; Falcão, Felipinho, Zapelli; Luiz Fernando, Isaac, Alan Kardec.

Desfalques

Novorizontino

Airton Moisés, César Martins e Vitinho estão no DM.

Athletico-PR

Dudu e Julimar seguem machucados.

Quando é?