Novorizontino x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Amazonas se enfrentam neste domingo (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela liderança da Série B, o Novorizontino soma 25 pontos, um ponto a menos que o líder Goiás. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Operário-PR por 2 a 0. Em 13 jogos disputados, registra sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Por outro lado, o Amazonas está na briga contra o rebaixamento. Com 13 pontos, o time vem de vitória sobre o Vila Nova por 2 a 1 na última rodada.

Novorizontino: Airton, Igor Formiga, César Martins, Patrick, Fábio Matheus, Willian Farias, Marlon, Matheus Frizzo, Bruno José, Lucca, Pablo Dyego.

Amazonas: Pedro Caracoci, Thomás Luciano, Rafael Vitor, Jackson, Fabiano, Matheus Blade, Vásquez, Domingos, Ramírez, Zabala, Rodríguez .

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Luan Silva e Castrillón estão no departamento médico.

Que horas começa Novorizontino x Amazonas

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

NOV Outros AMA 0 1 Empate 1 Amazonas 1 - 0 Novorizontino

Novorizontino 1 - 1 Amazonas 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação