Novo uniforme do Milan para a temporada 2020/21: veja as fotos

O design da camisa foi inspirado em um dos edifícios mais icônicos da cidade de Milão; estreia será ainda nesta temporada

A nova camisa titular do para a temporada 2020/21 foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, 28 de julho. O uniforme presta homenagem a um dos edifícios mais icônicos de Milão, combinados com as clássicas listras em vermelho e preto.

O design do modelo foi inspirado na Galeria Vittorio Emanuele II, histórico edifício comercial na Piazza del Duomo onde hoje funciona um shopping. "O novo design homenageia a tradição, a cultura e a arquitetura icônica de nossa bela cidade", disse Casper Stylsvig, diretor de receira do Milan.

Assim como o novo uniforme do Milan, o também lançou uma camisa com detalhes que remetem a elementos culturais da cidade. Os uniformes dos dois times são feitos pela Puma.

O clube rossonero utilizará a nova camisa na última rodada da atual temporada da , em 1º de agosto, quando recebe o Cagliari no San Siro. O Milan busca a classificação para a próxima Liga Europa, principal objetivo nesta reta final de Campeonato Italiano.

Ainda não há previsão de quando o uniforme titular de 2020/21 do Milan estará disponível nas lojas do .

Confira mais imagens da nova camisa do Milan.

