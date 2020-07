Manchester City estreia nova camisa na FA Cup; veja o modelo

Uniforme é inspirado na cultura da cidade de Manchester e o time já usará a nova camisa no próximo sábado, 18

A herança cultural de Manchester foi a fonte de inspiração para os designers da nova camisa do , da Puma. Os Citizens apresentaram o novo uniforme titular para a temporada 2020-21, que será utilizado já no próximo sábado, 18, no duelo da semifinal da Copa da .

O modelo foi inspirado nos mosaicos de figuras icônicas que atuam como papel de parede em volta do bairro norte de Manchester. Também há referências à arte que desempenhou um papel na história do City, relembrando a placa de mosaico colocada há mais de um século em sua antiga casa em Maine Road.

"Mergulhamos na história de Manchester e há tantas coisas que podemos aproveitar da cidade", disse à Goal Ulrich Planer, senior designer da Puma. "Queremos dar aos fãs um design que apenas o Manchester City possa usar - e não qualquer outro time ao redor do mundo."

A camisa reserva do clube ainda não foi lançada oficialmente, mas também trará referências à cidade de Manchester. O segundo uniforme presta homenagem à lendária boate Hacienda, com a camisa preta com listras amarelas distintas já se tornando um clássico do design por si só.