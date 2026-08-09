O mercado de transferências vive uma reviravolta surpreendente em relação ao futuro de Cristian Romero, capitão do Tottenham, depois que o zagueiro argentino foi associado a uma mudança que pode se tornar uma das negociações mais polêmicas do norte de Londres neste verão.

Segundo o jornal The Sun, Romero deseja se transferir para o Arsenal, em uma negociação que significaria sua passagem direta para as fileiras do maior rival londrino de seu clube atual. No entanto, o Tottenham não parece disposto a permitir que essa transferência aconteça. Fontes de alto escalão do Tottenham afirmaram ao mesmo jornal que não pensariam em vender nenhum jogador ao Arsenal.

Romero, de 28 anos, já havia sido associado a uma transferência para o Atlético de Madrid, enquanto a Inter de Milão também entrou na lista de interessados no zagueiro argentino, o que abre mais de uma opção a ele caso deixe o Tottenham neste verão.

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O jornal informou que Romero, que chegou à final da Copa do Mundo com a Argentina, se prepara para deixar o Tottenham neste verão, após cinco temporadas no clube.

E prosseguiu: "A transferência dentro do norte de Londres seria uma negociação realmente surpreendente e teria as características da transferência de Sol Campbell do Tottenham para o Arsenal em 2001. Mas a diferença nessa mudança é que Campbell era um jogador livre, o que significa que o Tottenham não pôde impedir o zagueiro central de partir para o território inimigo, embora ele tenha sido posteriormente chamado de traidor pela torcida dos Spurs".

Ninguém fez esse movimento desde 2010, quando William Gallas se transferiu de forma polêmica na direção oposta, ao fim de seu contrato com o Arsenal.

Romero ainda tem mais três anos de contrato, o que significa que o Tottenham detém o controle sobre seu futuro.

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