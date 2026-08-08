O jovem espanhol Marc Casadó, meio-campista do Barcelona, ficou perto de deixar o clube catalão na atual janela de transferências do verão europeu, depois de ter sido surpreendentemente cortado da lista do time que viajou a Udine para disputar os amistosos contra Udinese e Nottingham Forest, em meio ao avanço das negociações com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Casadó esteve presente na cidade esportiva do Barcelona antes de deixá-la sem se juntar à delegação do time que viajou à Itália, um movimento que reforça os indícios sobre a proximidade do fim de sua trajetória no clube catalão, segundo o "Mundo Deportivo".

O corte do meio-campista espanhol, de 22 anos, ocorre em um momento em que seu futuro se tornou um dos principais temas em pauta na mesa da diretoria do Barcelona, depois de o Al-Hilal ter se movimentado para contratá-lo e apresentado uma proposta inicial ao clube catalão durante o último mês de julho, oferta que, no entanto, o Barcelona recusou por não estar de acordo com suas exigências financeiras.

Leia também:

Efeito borboleta: como o negócio do Real Madrid mudou os cálculos do Barcelona?

O Al-Hilal se aproxima e o Barcelona insiste em 40 milhões de euros

Apesar do impasse nas negociações entre os dois clubes no período recente, a situação mudou com o avanço das conversas entre o Al-Hilal e Casadó, uma vez que a relação entre o jogador e o clube saudita passou a ser positiva, enquanto o negócio parece mais perto de se concretizar do que nunca.

O Barcelona insiste em receber mais de 30 milhões de euros para abrir mão do meio-campista, enquanto o clube catalão almeja se aproximar da barreira dos 40 milhões de euros, no momento em que o Al-Hilal não estava, a princípio, disposto a chegar a esse valor.

Mas os últimos acontecimentos, sobretudo o corte de Casadó da viagem do time à Itália, indicam que as negociações entraram em uma fase mais séria e podem abrir caminho para se chegar a um acordo nos próximos dias.

Negócio de Rodri acelera a saída de Casadó

Apesar de o Barcelona valorizar o potencial de Casadó, a situação do jogador nos planos do técnico Hansi Flick não é mais a mesma de antes, depois de seu papel ter diminuído gradualmente na última temporada.

Além disso, a entrada forte do Barcelona na corrida pela contratação de Rodri, astro do Manchester City, enviou uma mensagem adicional a Casadó sobre seu futuro, sobretudo porque o clube busca reformular o meio-campo e reforçar suas opções nessa posição.

Roony Bardghji também fora dos planos

Casadó não foi o único jogador ausente da lista do Barcelona, já que o ponta sueco Roony Bardghji também foi cortado da viagem do time a Udine.

Ao que tudo indica, o jogador, de 20 anos, não tem nos planos de Flick o espaço de que precisa para seguir sua evolução, e isso apenas um ano após sua transferência ao Barcelona, vindo do Copenhague.

Diante disso, Bardghji também passou a integrar a lista de jogadores cotados para deixar o clube na última fase do mercado de transferências, enquanto Casadó se aproxima de dar um novo passo em sua carreira com a transferência para o Al-Hilal.